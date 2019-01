Interview mit Björn Quint : „Die Jungs waren richtig heiß aufs Turnier“

Rheinberg-Ossenberg Die Fußballer des SV Concordia Ossenberg haben sich zum ersten Mal seit 18 Jahren den Stadtmeister-Titel gesichert. Ihr Trainer freut sich über den Erfolg.

Nach 18 Jahren durften sie den Wanderpokal wieder entgegennehmen, die Fußballer aus Ossenberg. Die A-Liga-Spieler der Concordia beendeten die lange Durststrecke in der Halle und wurden ohne Niederlage Rheinberger Stadtmeister. Coach Björn Quint, der sich zurückhielt und Co-Trainer Marco Hagl die Verantwortung übergab, hatte vor dem Turnier so eine Vorahnung.

Quint Ingo Feß hat ihn mit nach Hause genommen. Und das ist durchaus schon in Ordnung so. Ingo sagte, er hätte es verdient, da er so viele Jahre auf einen Turniersieg warten musste. Bei ihm ist der Pott in guten Händen.