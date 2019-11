Frauenfußball : Bochum spielt Katz’ und Maus mit dem SV Budberg

Budberg Gegen den VfL setzte es eine 1:5-Niederlage. Sina Zorychta erzielte den Ehrentreffer für den gastgebenden Regionalligisten.

„Ganz so hoch hätte es nicht sein müssen, aber die Niederlage war natürlich verdient“, gratulierte Budbergs Trainer seinem Kollegen aus dem blau-weißen Lager. Der VfL bestimmte insbesondere im ersten Abschnitt das Geschehen, in dem die Budbergerinnen eben nicht taten, was sie in den letzten Begegnungen noch ausgezeichnet hatte. „Bochum hat mit uns in der ersten Halbzeit Katz’ und Maus gespielt“, so Raab, „weil wir viel zu weit von den Gegnerinnen weg standen.“ Die Quittung waren drei Gegentreffer bis zum Seitenwechsel, auf die Budbergs Trainer mit zwei Auswechslungen in der Halbzeitpause reagierte.