Billard : Xanten hat jetzt einen Erstliga-Verein

Kapitän Roger Liere wird voraussichtlich als Nummer zwei an die Tische treten. Foto: GBX

Xanten Die Dreiband-Mannschaft des BC „Am grünen Brett“ Xanten profitiert von der Corona-bedingten Saisonwertung. Die Deutsche Billard-Union hat dafür die Hinrunden-Tabelle als Grundlage genommen.

München, Berlin, Magdeburg und Stuttgart: In diesen Großstädten wird in der kommenden Saison die Dreiband-Mannschaft des Billard-Clubs „Am grünen Brett“ Xanten (GBX) um Punkte spielen. Die Mannschaft um Kapitän Roger Liere hat es tatsächlich geschafft. Sie ist in die Erste Bundesliga aufgestiegen.