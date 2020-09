Billard : Weltklassespieler im Billard kommen nach Xanten

Freuen sich auf das Abenteuer Dreiband-Bundesliga: Dirk Harwardt (v.l.), Roger Liere und Jack van Peer. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der GBX ist in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Der Klassenerhalt ist kaum möglich, doch man sich auf hochkarätige Gegner.

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Den Aufstieg des Billardvereins „Am grünen Brett Xanten“ von der zweiten in die erste Dreiband-Bundesliga darf man durchaus als historisch bezeichnen. Denn erstmals darf sich ein Sportverein aus der Domstadt mit den besten des Landes messen. Zustande gekommen ist dieser Erfolg durch eine starke Hinrunde. „Weil die Saison abgebrochen wurde, hat man entschieden, nur die Hinrunde zu werten. Und die haben wir als Tabellenerster abgeschlossen“, erklärt Mannschaftskapitän Roger Liere.

In der kommenden Saison führt der Spielplan ihn und seine Mitspieler unter anderem nach München, Magdeburg und Berlin. Die Chancen auf den Klassenerhalt beziffert Liere aus gutem Grund als gering: „In dieser Liga messen wir uns mit den zehn besten Dreibandspielern der Welt. Wir werden viel Haue kriegen. Wir können an einem guten Tag vielleicht mal ein Unentschieden holen, aber gewinnen wohl kaum.“ Er selbst freut sich auf das Duell mit dem vierfachen Welt- und Europameister Dick Jaspers vom BC Magdeburg, der wie viele andere Topstars im Laufe der Saison an die Heinrich-Lensing-Straße kommen wird.

Bei der Saisoneröffnung am vergangenen Samstag durfte Xantens Bürgermeister den Spielern die Goldmedaillen für den Aufstieg überreichen. „Es ist großartig für eine Stadt, dass sie durch einen sportlichen Erfolg Flagge zeigen kann“, erklärte Görtz, der dem Verein einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 500 Euro überreichte. Außerdem gab es von der Sparkasse am Niederrhein einen Zuschuss. Für den GBX sind solche Spenden eminent wichtig. „Wir sind alle Amateure, gehen einem Beruf nach. Ohne Unterstützung wäre die 1. Bundesliga für uns nicht möglich“, versichert Liere, der bereits vor 33 Jahren als 17-jähriger in der ersten Liga mitgemischt hatte.

Im größten Erfolg hieß es auch, Abschied zu nehmen. Uwe Arndt, einer der Aufstiegshelden, möchte künftig kürzer treten. Für ihn kommt Dirk Hawerdt neu ins Team. Eine erfahrene Verstärkung nach Xanten zu locken, kommt laut Liere nicht in Frage: „Die Chemie muss stimmen. Wir sind Freunde, die gemeinsam feiern. Sogar unsere Frauen sind immer dabei. Einen Starspieler zu holen, der nicht zu uns passt, bringt nichts.“

Wie bei vielen anderen Vereinen auch, ist die Nachwuchsförderung ein zunehmendes Problem. „Wir sehen uns im Freundeskreis um oder gehen an Schulen. Aber es sind immer weniger Jugendliche bereit, ihre Freizeit einzubringen“, so Liere. Glaubt man dem Spitzenspieler, reicht eine einmalige Ausbildung neben einer Portion Talent aus: „Ich habe von meinem 13. bis zu meinem 20. Lebensjahr sechs bis acht Stunden am Tag trainiert, davon zehre ich heute noch.“ Erhöhten Trainingsbedarf sieht er jedoch nicht. „Man darf das eigentlich nicht sagen, aber wir werden weiterhin nur einmal pro Woche üben“, so Liere.