Meeting mit Deutschen Meistern Hochsprung-Wettbewerb der Extraklasse in Sonsbeck

Abteilungsleiter Werner Riedel sowie Cheforganisator René Niersmann blicken vor allem gespannt dem Hochsprung-Wettkampf der Männer und Frauen entgegen. Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Angekündigt hat sich unter anderem Florian Hornig von Bayer Leverkusen. Der 23-Jährige kommt mit einer Bestleistung von 2,20 Metern nach Sonsbeck. Bei der U23-DM in Göttingen wurde er Dritter. Er trifft auf seinen Vereinskollegen Tom Ediger, der in Göttingen gewonnen hatte. Ein Kandidat auf Rang eins ist auch Finn Schmitz (VfL Willich). Er sprang bei der U23-DM wie Ediger 2,08 Meter hoch. Weil beide dieselbe Anzahl an Fehlversuchen aufwiesen, teilten sich die zwei den Meistertitel. Der 18-jährige Jonah Schumann (Weseler TV) reist mit einer persönlichen Bestmarke von 2,05 Metern an. Auch Bianca Stichling (Leverkusen), derzeit eine der besten deutschen Hochspringerinnen, zeigt ihr Können im Sportpark. 2022 bei den nationalen Meisterschaften in Leipzig gewann sie die Goldmedaille.