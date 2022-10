Fußball : Johannes Bothen warnt vor dem Tabellenletzten

Xanten Die Moral stimmt beim TuS Xanten, das hat das 5:5 nach 0:4-Rückstand gegen den SV Budberg gezeigt. Nun wartet das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten VfB Homberg II.

Dank der spektakulären Aufholjagd am vergangenen Wochenende gegen den SV Budberg, bei dem der TuS Xanten aus einem 0:4-Rückstand noch ein 5:5 machte, ist die Mannschaft von Trainer Johannes Bothen in der Fußball-Bezirksliga weiter ungeschlagen. Die schwache erste Halbzeit im Derby war am Fürstenberg auch unter der Woche noch Thema. „Wir müssen uns defensiv steigern und dürfen nicht so passiv sein. Sonst bekommen wir auch in Homberg Schwierigkeiten“, sagt Johannes Bothen vor dem Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr beim noch sieglosen Aufsteiger und Tabellenletzten VfB Homberg II.