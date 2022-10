Fußball : SV Budberg hat „verrücktes Spiel“ aufgearbeitet

Budberg Das 5:5 nach 4:0-Vorsprung beim TuS Xanten ist abgehakt. Gegen den schlecht gestarteten TSV Weeze sollen möglichst drei Punkte her.

Auch wenn Tim Wilke am Sonntag nach dem Abpfiff mächtig angefressen war, hat die verspielte 4:0-Halbzeitührung im Derby der Fußball-Bezirksliga beim TuS Xanten , das schließlich mit einem 5:5 endete, beim SV Budberg keine großen Spuren hinterlassen. „Wir haben das verrückte Spiel aufgearbeitet und bei aller Kritik an der Leistung in der zweiten Halbzeit muss ich der Truppe ein großes Lob für die erste Hälfte der Hinrunde aussprechen. Wir sind weiter ungeschlagen und beständig in unserer Entwicklung“, sagt der Trainer, dessen Team eine schwere Saison vorausgesagt wurde.

Am Sonntag wartet mit dem schlecht gestarteten TSV Weeze der nächste „kompakte und unbequeme Gegner“. Wilke kündigt für die Partie personelle Änderungen an. Neuzugang Fynn Eckhardt könnte nach seinem Startelfdebüt in Xanten wieder von Beginn an auflaufen. „Er ist sportlich wie menschlich ein absoluter Glücksfall für uns“, so der Coach.