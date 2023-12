Fußball-Bezirksliga Xanten wartet weiter auf die drei Punkte aus Asterlagen

Xanten · Die Entscheidung des Sportgerichts lässt sich noch nicht in der Bezirksliga-Tabelle ablesen. Bereits am Samstagnachmittag geht’s am Fürstenberg gegen den RSV Praest. Luca Binias kommt in diesem Jahr für den TuS nicht mehr zum Einsatz.

01.12.2023 , 14:15 Uhr

Luca Binas (r.) vom TuS Xanten ist für vier Spiele gesperrt worden.

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg