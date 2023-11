Fußball-Landesliga 0:1 – Aufsteiger SV Budberg geht beim FC Kray leer aus

Nach zwei ungeschlagenen Spielen in Folge und nur einer Niederlage aus den vorherigen sieben Pflichtspielen hat der SV Budberg am 15. Spieltag der Landesliga mit 0:1 (0:1) beim FC Kray verloren. Der entscheidende Treffer von Ex-Profi Pascal Itter fiel in der ersten Hälfte, der kurz zuvor eingewechselte Emanuel Amissah sah in der Nachspielzeit glatt Rot.