Fußball-Kreisliga B : Beste Saison-Leistung bringt Vyma Heimsieg über Lüttingen II

Kreis Fußball-Kreisliga B: Robin Pils und Lutz Peters trafen doppelt. Veen II jubelte in Alpen durch die Tore von Kenneth Gottstein sowie Frank Ackermann über einen 2:0-Sieg. Der TuS 08 Rheinberg trat nicht an.

In der Fußball-B-Liga ging das Xantener Derby klar an den SV Vyma. In der Nachbargruppe brachte Veen II alle Punkte aus Alpen mit.