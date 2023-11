Heimerfolg in der Fußball-Bezirksliga Tim Beßler trifft doppelt für den TuS Xanten

Der TuS Xanten hat sein Heimspiel am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger Uedemer SV gewonnen. Nach der hohen Pleite in Repelen und dem Pokal-Aus gegen Budberg zeigte der TuS die richtige Reaktion. „Wenn du oben dran bleiben willst, musst du solche Spiele gewinnen“, lobte Coach Johannes Bothen. Die Domstädter ließen über 90 Minuten keine gefährliche Chance zu. Zwei starke Angriffe über die linke Seite von Velibor Geroschus führten zum Erfolg. Tim Beßler bekam den Ball jeweils perfekt aufgelegt und vollstreckte doppelt (13., 32.). Auch in Hälfte zwei blieben die Gastgeber am Drücker und hatten weiter viel Ballbesitz. Niklas Maas verwertete aus vollem Lauf eine Diagonalflanke von Lukas Vengels zum 3:0 (67.). „Danach haben wir es sehr routiniert und erwachsen zu Ende gespielt“, so Bothen. Es spielten: Jansen; L. Vengels, Meyer, Beßler (69. Reuters), Sticklat (46. L. Neinhuis), J. Vengels (69. Kimbakidila), Bücken, N. Maas (82. Utzka), Geroschus, M. Neinhuis, Epp (59. Wellmanns).