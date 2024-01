Theo Neu führt jetzt den Stadtsportverband Xanten „Ich habe immer da ausgeholfen, wo‘s brennt“

Neu Einer muss es ja machen. Ich habe immer da ausgeholfen, wo‘s brennt. Das mag an meinem Beruf liegen (Neu ist Berufsfeuerwehrmann; die Red.). Aber Spaß bei Seite: Wie das eben so ist, man rutscht da so rein. Es fing als Betreuer meiner Kinder vor zehn Jahren an, dann wurde ich Co-Trainer, es folgte ein Traineramt und ein Beisitzerposten im Jugendvorstand, 2019 wurde ich Jugendobmann und jetzt Sportfunktionär. Es macht mir sehr viel Spaß, mit motivierten Menschen zusammenzuarbeiten. Man bekommt eine ganze Menge zurück – vor allem von den Jugendlichen. Die Bereitschaft, in unserer Gesellschaft ein Ehrenamt zu übernehmen, hat stark nachgelassen. Ich möchte ein Vorbild dafür sein, dass Ehrenamt unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft ist. Die Entscheidung, den SSV-Vorsitz zu übernehmen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich wollte aber nicht, dass sich der SSV auflöst.