Mitgliedsbeiträge werden erhöht Borussia Veen benötigt einen neuen Kunstrasen

Kunstrasen Auch in ein der beiden Großspielfelder müssen Verein und Gemeinde investieren. Der Kunstrasenplatz, auf dem seit 2009 der Fußball rollt, ist sanierungsbedürftig. Verschleißerscheinungen sind deutlich zu sehen. An einigen Stellen wurde der Belag schon ausgetauscht. Doch das reicht nicht. „In zwei, spätestens in drei Jahren muss der Kunstrasen komplett ausgewechselt werden“, so Hirschfeld. Er rechnet mit Kosten von bis zu 250.000 Euro. Allein die Entsorgung des alten Geläufs liege bei zwischen 60.000 bis 80.000 Euro. Dabei hat die Borussia den Kredit für den ersten Kunstrasen noch nicht ganz abbezahlt.