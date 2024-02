Laufevent am Sonntag in Xanten Warum’s beim Stadioncross Leuchten zu gewinnen gibt

354 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich vorab online eine Startnummer für den fünften Xantener Stadion-Crosslauf gesichert. Das Event im Fürstenberg-Stadion beginnt an diesem Sonntag um 10 Uhr. Vor Ort sind noch Nachmeldungen für eine zusätzliche Gebühr von drei Euro möglich. Derweil erledigte Christoph Verhalen, der mit seiner Verlobten Anna-Lina Dahlbeck, der Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS Xanten, die Veranstaltung organisiert, am Donnerstag noch Restarbeiten an den sechs funktionalen Siegerpokalen. Der gelernte Tischler hat sich wieder was Besonderes ausgedacht. So bekommen die schnellste Frau und der schnellste Mann über die Mittel- sowie Langstrecke und in der Masterswertung (ab W/M60) Trophäen überreicht, die als LED-Dekoleuchte genutzt werden können. 24 Eichenstäbe hat Verhalen unter anderem je Pokal verbaut. Die Moderation des Stadion-Crosslaufs übernimmt diesmal nicht Laurenz Thissen, sondern Ferdi van Heukelum.