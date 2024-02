Das Rennen mit der Schnecke Schmutzig machen erlaubt beim Xantener Crosslauf

Sie hatte mit ihrem Verlobten kurzfristig entschieden, diesmal keine Heuballen als Hindernisse zu verwenden, sondern zwölf selbst gebaute Hürden aufzustellen. „Wir bringen die Heuballen eigentlich immer zum Bauern zurück, damit er sie an die Tiere verfüttern kann. Bei dem Wetter wäre das aber nicht möglich gewesen. Das Heu hätte man dafür nicht mehr nutzen können“, so Dahlbeck, die einen der von Verhalen selbst gebauten LED-Holz-Leuchten-Pokale wieder mit nach Hause nehmen konnte. Denn die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS gewann den Frauen-Lauf über die Mittelstrecke in 14:41 Minuten. Platz eins in der Männer-Wertung ging an Armin Gero Beus vom SV Sonsbeck (13:39), der sich in der letzten Runde in der Schnecke absetzte.