Beim TuS wird Flagfootball gespielt : Die Pandas sind in Xanten los

Training beim TuS Xanten: Der Gegner lässt sich stoppen, indem man ihm eine Flagge aus dem Hüftgürtel zieht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Beim TuS gibt es eine Flagfootball-Mannschaft, die sich nach der knuddeligen Bärenart benannt hat. Die Brüder Jonas (16) und Lukas Ponek (18) haben die Randsportart von der Nordsee-Insel Amrum mitgebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

Der Ball ist nicht rund, sondern eiförmig, er muss auch nicht in ein Tor geschossen, sondern über eine Ziellinie getragen werden. Für eine Mannschaft braucht es nicht zehn Feldspieler und einen Torwart, sondern mindestens fünf Mitspieler. Und die müssen nicht männlich oder weiblich sein, eine Mannschaft kann auch durchaus gemischt sein. Es geht um Flagfootball. Einer Sportart, die – woher auch sonst – aus Amerika über den großen Teich geschwappt ist und sich am American Football orientiert. Es sind aber keine Sicherheitshelme und Spezialanzüge erforderlich. Flagfootball ist ein weitgehend kontaktloses Spiel, tackeln verboten.

Und noch etwas ist anders als beim American Football: Beim Flagfootball wirft sich der Gegner nicht mit vollem Körpereinsatz auf den Spieler, der sich gerade das Ei unter den Arm geklemmt hat und Richtung Endzone läuft. Hier geht es vielmehr darum, den Gegner zu stoppen, indem man ihm eine der beiden Fahnen von einem Hüftgürtel zieht. Dann ist der Spielzug erst mal beendet, die Mannschaft muss ihren Angriff neu aufbauen. Und es gibt einen weiteren wesentlichen Unterschied zum Fußball: Es hat immer nur eine Mannschaft das Angriffsrecht, sie ist die Offense. Die andere, die Defense, verteidigt. Maximal acht Versuche hat die angreifende Mannschaft, um das eiförmige Etwas in die gegnerische Endzone zu tragen und einen Touchdown zu holen. Der bringt sechs Punkte plus einen Zusatzpunkt für den erfolgreichen Angriff.

Kennen sich aus mit Flagfootball: Die Brüder Jonas und Lukas Ponek, die seit vier Jahren in Xanten leben. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Körperkontakt ist nicht erlaubt Flagfootball Eine Mannschaft besteht aus fünf, sieben oder neun Spieler(innen). Wie beim American Football muss der eiförmige Ball in die gegnerische Endzone getragen werden, mit Pässen oder Läufen. Wenn es der Ball mit dem Spieler in die Endzone schafft, gibt es einen Touchdown und sechs Punkte. Nach einem Touchdown wechselt das Angriffsrecht. Jedes Spiel besteht aus vier Quartern (Viertel), ein Quarter dauert 15 Minuten. Jede Mannschaft hat maximal acht Versuche, um einen Touchdown zu holen, vier bis zur Mittellinie, weitere vier bis zur Endzone. Es dürfen nur die Flaggen des Spielers gezogen werden, der gerade den Ball trägt. Körperkontakt ist nicht erlaubt. Ein Spielzug (Versuch) gilt als beendet, wenn die Flagge des Ballträgers abgerissen wurde.



Xanten Pandas Das Team freut sich über weitere Mitspielerinnen und -spieler ab zwölf Jahren. Trainiert wird montags von 18 bis 19.30 Uhr und mittwochs von 19 bis 20.15 Uhr in der Halle am Gymnasium, bei gutem Wetter draußen auf dem Rasenplatz. Kontakt: Lukas Ponek, Tel. 0151 74334219.

Man muss es einfach mal gesehen haben, das muntere Gerenne auf dem Rasenplatz oder in der Sporthalle im Stiftsgymnasium. Und sich den Sport am besten vorher oder am Spielfeldrand von fachkundigen Menschen erklären lassen, sonst erschließt er sich einem Laien nicht wirklich. Beispielsweise von Jonas (16 Jahre) und Lukas (18) Ponek. Zwei Brüder, die seit vier Jahren mit ihrer Familie in Xanten leben und den Flagfootball von der Nordsee-Insel Amrum mitgebracht haben, wo sie vorher mit den Eltern und Bruder Felix (9) gewohnt haben. Beide treiben Sport, seit sie drei sind; Turnen ist ihre Leidenschaft. Bei Lukas sind es Ringe und das Trampolin, Jonas ist eher für den Barren. Außerdem segeln sie und haben schon auf Amrum zwei Mal in der Woche im Flagfootball-Verein trainiert. „Wir haben viel ausprobiert“, erzählt Jonas, „aber Handball oder Basketball, das war nie unser Ding“.

Beide besuchen das Stiftsgymnasium. Lukas macht dieses Jahr Abitur, will danach eine Tischlerlehre machen und später vielleicht mal zur Berufsfeuerwehr gehen. Sein Bruder Jonas ist in der zehnten Klasse und wechselt im Sommer zum Berufskolleg, um dort Sozial- und Gesundheitswesen zu lernen und später als Rettungssanitäter zu arbeiten. Zum TuS Xanten sind die beiden über ihren kleinen Bruder gekommen: Der wollte unbedingt zum Kinderturnen, also sind sie mit ihm hingegangen – und hängen geblieben.

Sie haben Sporthelferscheine gemacht, sind donnerstags beim Kinderturnen und dem Turnen für über Achtjährige dabei. Mit ihrer Idee, auch in Xanten Flagfootball zu installieren, sind die zwei 2021 bei Christoph und Susanne Wonning offene Türen eingerannt – Abteilungsleiter Turnen der eine, Vorstandsmitglied die andere. Beide haben viele Jahre die Handball-Jugend beim TuS trainiert. „Sie haben uns von Anfang an immer unterstützt“, sind Lukas und Jonas Ponek ihnen dankbar.

„Xanten Pandas“ haben sich die Brüder als Namen für die Flagfootball-Gruppe ausgedacht, die bei der Abteilung Turnen im TuS angesiedelt ist. Ein Panda, den sie selber entworfen haben, ziert das Rückteil der grünen T-Shirts, die sie tragen. T-Shirt, kurze schwarze Sporthose, Sportschuhe (es müssen keine Stollen drunter sein), einen andersfarbigen Gürtel, an dem seitlich rechts und links zwei Fahnen in einer Saugvorrichtung hängen: Fertig ist der Sportdress. Schnelligkeit ist der Sache dienlich, fangen können ist auch von Vorteil beim Flagfootball.

Und man muss natürlich den Football werfen können, und zwar so, dass er beim Passen eine klare Fluglinie hat und nicht übermäßig rum eiert. Um für den „Fahnen-Fußball“ zu werben, haben Lukas und Jonas Ponek Flyer entwickelt, auf denen sie den Sport in Wort und Bild kurz vorstellen, ihre Kontaktdaten und die Trainingszeiten und -orte angeben. 500 Flyer wurden gedruckt, an verschiedenen Stellen wie Schulen und Supermärkten angepinnt, Sportlehrern in die Hand gedrückt. Der TuS-Vorstand hat die Gruppe bei der Deutschen Flagfootball Liga angemeldet, erstes Training war am 17. November 2021 und die Resonanz gut.

Versteht sich, dass sich die Poneks American Football im Fernsehen anschauen, Jonas ist Fan der San Francisco 49ers und ihres Receivers Chase Harrell, Lukas setzt auf die Cincinnati Bengals, findet Quarterback Joe Burrow und Receiver Tee Higgins gut. Der kleine Bruder hat mit Flagfootball übrigens nichts an der Brause: Er hat seine Liebe zum Tennis entdeckt und spielt beim TC Xanten.