Tennis-Mannschaften feiern Kantersiege : Beide Xantener Verbandsliga-Teams punkten

Xanten Die Damen 50 des TCX gewannen mit 7:2, die Herren 40 sogar mit 9:0. Die Damen sind nach einer 2:7-Niederlage am vorletzten Spieltag aus der Bezirksklasse A abgestiegen.

Die Damen 50 des TC Xanten haben in der 2. Verbandsliga den ersten Saisonsieg bejubelt. Mit einee 2:7-Schlappe wurde der TC Heisingen nach Hause geschickt. Sabine Eschweiler , Sabine van Danwitz-Deckers, Heike Linz und Barbara Elsemann stellten in den Einzeln die Weichen auf Sieg. Schnell sicherte das zweite Doppel mit Eschweiler/Martina Reichelt-Röös mit einem 6:1, 6:1 den Heimerfolg. Nicola Kiwitt/van Danwitz-Deckers und Marion Aumann/Ingeborg Maas erkämpften jeweils im Champions-Tiebreak weitere wichtige Matchpunkte. Mit einem positiven Ergebnis im letzten Saisonspiel gegen den Angermund TC kann noch Platz zwei erobert werden.

Ein überzeugender 9:0-Erfolg gelang den Herren 40 in der 2. Verbandsliga gegen den TC Schiefbahn. Das Spielverhältnis von 108:15 spricht Bände. Marcel Zachow, Henning Cleven, Richard Guerbigny, Marc Rippe, Christian Scheffers und Michael Schmithuisen sorgten für das deutliche Ergebnis. Im Heimspiel am kommenden Samstag um 14 Uhr gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TC Sportfreunde aus Essen dürfte es deutlich schwieriger werden, zu punkten.

Bereits nach den Einzeln war die Partie der TCX-Damen in der Bezirksklasse (BK) A bei Rheinkamp-Repelen entschieden. Lediglich Jana Johannsen gewann ihr Einzel. Im Doppel sorgte sie an der Seite von Sofia Peters für den zweiten Zähler. Somit ist der vorzeitige Abstieg besiegelt. Eine 4:5-Heimniederlage kassierten die Damen II in der BK D gegen den TC RW Vluyn. Zwar ging es dank der Punkte für Sophie Moska, Ingeborg Maas und Mara Neumeier mit 3:3 in die Doppel, doch da eroberten nur Neumeier/Philine Duscha einen weiteren Zähler. In der BK B gelang den Herren 30 gegen den Kerkener TC ein 9:0-Erfolg. Henning Cleven, Michael Schmthuisen, Martin van Wesel, Sebastian Stöckmann, Gernot Cleven und Thilo Munkes sowie die im Doppel eingesetzten Justus Röös und Mike Schürmann waren daran beteiligt.