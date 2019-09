Handball : Bei der HSG geht das Warten weiter

Kreis Die Bezirksliga-Mannschaft aus Alpen und Rheinberg stand auch nach dem Heimspiel gegen Schermbeck II mit leeren Händen da. Die Xantener Männer holten zwei Punkte, während die TuS-Frauen erneut unterlagen.

Die Gastgeber legten gut los. Keeper Niklas Lackmann zeigte früh, dass er an diesem Tag nur schwer zu überwinden ist. „Unser Tor war wie vernagelt“, so Gaede. Doch Borkens „Zweite“ konnte dennoch in der 34. Minute ausgleichen (13:13) und sogar erstmals in Führung gehen. Erst nach einer Auszeit fanden die Xantener wieder in die Spur zurück. Gaede: „Dann ist es uns gelungen, den Willen des Gegners zu brechen.“ An nächsten Samstag beim Tabellenführer HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg wird sich zeigen, ob der TuS in der Spitzengruppe der Bezirksliga mitmischen kann.