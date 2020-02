2. Dreiband-Bundesliga : Auf Huub Wilkowski und Jack van Peer ist Verlass

Jack van Peer vom BC Xanten spielte in Fuhlenbrock Tagesbestleistung. Foto: Verein

Der BC Xanten spielte auswärts zweimal remis, verteidigte aber die Tabellenspitze. Roger Liere und Uwe Arndt standen diesmal neben sich.

Zwei Unentschieden, ein schlechtes Wochenende für Roger Liere und Uwe Arndt, Tabellenführung knapp verteidigt – so lässt sich das Abschneiden der Dreiband-Mannschaft des BC Xanten an fremden Tischen in der 2. Bundesliga kurz zusammenfassen.

Zunächst empfing der BC Fuhlenbrock den Aufstiegsanwärter. Arndt begann gegen Josef Richter gut, baute aber nach der Pause ab –31:44 in 44 Aufnahmen. Ganz anders Jack van Peer: Er zog gegen Dirk Hawardt schnell davon und führte zur Halbzeit nach nur sechs Aufnahmen mit 21:3. Am Ende durfte sich van Peer über die Tagesbestleistung freuen (40:16/21). Kapitän Liere gelang es gegen Markus Wirgs nicht, die Konzentration aufrecht zu halten. So kam die 35:40-Pleite in 47 Aufnahmen nicht von ungefähr. Huub Wilkowski, der es mit Roland Forthomme zutun bekam, nutzte jede Schwäche des Weltklasse-Spielers aus. Nach dem 40:30 in 32 Aufnahmen für den Xantener zum 4:4-Ausgleich sagte Liere: „Ein Supersieg für den sympathischen Holländer.“

Mit 4:4 trennte sich der Spitzenreiter tags darauf auch von GT Buer. Liere sowie Arndt fanden gegen Markus Galla beziehungsweise Norbert Ohagen nie richtig in ihr Spiel. Trotz großem Kampf gab’s für beide erneut nichts Zählbares. Liere unterlag mit 34:40 in 40 und Arndt mit 22:40 in 39 Aufnahmen.

Besser machten es wieder ihre zwei Mitspieler. Wilkowski musste gegen Stefan Galla zunächst einen Rückstand wettmachen. Nach der Pause ließ er seinen Rivalen förmlich stehen – 40:21 in 29 Aufnahmen (Tagesbestleistung). Jack van Peer, der auf Holger Hetzel traf, startete erneut wie eine Rakete und lag schnell mit zehn Punkten vorne. Er tat sich zwischenzeitlich zwar nochmals schwer, gewann aber mit 40:36 in 43 Aufnahmen. Weiter geht’s für den BC Xanten erst am 14. und 15. März.

(put)