Basketball : TuS 08 veranstaltet „Tag des Basketballs“ in Realschulhalle

TuS 08 veranstaltet „Tag des Basketballs“ in Realschulhalle

Rheinberg Am Samstag stehen ab 13 Uhr verschiedene Spaß-Wettbewerbe auf dem Programm, alle Interessierten sind eingeladen. Ab 18 Uhr wird es dann für zwei Teams des TuS 08 im Ligabetrieb ernst.

(RP) Am kommenden Samstag, 21. September, findet in der Realschulhalle in Rheinberg der „Tag des Basketballs“ statt, der von den Korbjägern des TuS 08 ausgerichtet wird. Auf die Besucher und Teilnehmer warte ein buntes Rahmenprogramm, das um 13 Uhr beginnt, heißt es von Seiten des Vereins.