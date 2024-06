Neuer Trainer für Regionalliga-Basketballer Jovanovic folgt beim TuS 08 Rheinberg auf Watzek

Jovanovic werde den Vertrag zwar erst in der nächsten Woche unterschreiben, er habe ihm aber mündlich zugesagt, für mindestens ein Jahr beim TuS 08 die sportliche Verantwortung übernehmen zu wollen, so Schrader. „Wir schauen in dieser Saison mal, wie’s so läuft. Und dann sehen wir am Ende der Spielzeit weiter“, meint der Basketball-Abteilungsleiter. Das Saisonziel ist klar: Der neue Coach soll mit dem Berka-Team möglichst schnell den Klassenerhalt fixmachen. „Und das gelingt nur mit ganz viel Disziplin und wenn wir als Einheit auftreten“, sagt Jovanovic, der in Mazedonien geboren wurde und bereits als 16-Jähriger beim heutigen nordmazedonischen Hauptstadtklub Skopje in der ersten Liga spielte.