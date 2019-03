Basketball: Fehlende Erfahrung verhindert Sieg

Rheinberg Basketball: TuS 08 Rheinberg unterliegt knapp der abgezockten Mülheimer TG.

(pm) Spielt man in der Basketball-Bezirksliga 7 gegen Mülheimer TG, kann man sich auch in dieser Sportart auf eine Englische Woche einstellen. Und so musste die Mannschaft des TuS 08 Rheinberg am vergangenen Donnerstag zu einem der wichtigsten Spiele der Rückrunde spätabends ins Ruhrgebiet reisen, um den direkten Tabellennachbarn zu bezwingen.