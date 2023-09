Basketball Dem TuS 08 Rheinberg reicht eine gute Halbzeit zum Erfolg

Vor allem Thomas Achtermeier und Senol Özkandemir zeigten in dieser Phase ihre Qualitäten an beiden Enden des Spielfelds, waren von den Gastgebern nicht in den Griff zu bekommen. „Ich ziehe meinen Hut davor, wie die Jungs aus der Pause gekommen sind und was sie da für eine Halbzeit hingelegt haben. Das war beeindruckend“, freute sich Trainer Thorsten Watzek über die Leistung seiner Truppe. So stand am Ende ein verdienter Erfolg, der Rückenwind für die vierwöchige Pause gibt – und gleichzeitig einen zufriedenstellenden vierten Tabellenplatz beschert.