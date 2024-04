Basketballer steigen auf TuS 08 Rheinberg ist Oberliga-Meister

Die Basketball-Herren des TuS 08 Rheinberg haben’s geschafft. Durch einen 73:65-Erfolg beim TV Jahn Königshardt sicherte sich die Oberliga-Mannschaft von Trainer Thorsten Watzek am vorletzten Spieltag die Meisterschaft und damit erstmals in der Abteilungsgeschichte den Aufstieg in die 2. Regionalliga. „Man hat den psychischen Druck innerhalb der Mannschaft gespürt. Aber in den entscheidenden Phasen waren die Jungs da“, sagte der Coach. Christopher Hussmann führte die Verteidigung an und verdiente sich ein Sonderlob. Die große Aufstiegssause soll nach der letzten Saisonpartie am nächsten Samstag, 20 Uhr, in heimischer Halle gegen die Sterkrade 69ers steigen. Kapitän Thomas Schrader wird dann seine Karriere beenden. Er ist bislang der einzige Abgang, der feststeht. Ob Watzek weitermacht, hat er noch nicht entschieden. Punkte: Achtermeier (20), Gebhardt, Hussmann (je 16), Gaschin (9), Stamen (7), Schrader (3), Samsonov (2).