TuS 08 verteidigt eindrucksvoll Tabellenspitze Rheinbergs Oberliga-Basketballer deklassieren Schlusslicht

Beflügelt durch den Erfolg im Spitzenspiel über Maccabi Düsseldorf in der Vorwoche starteten die Rheinberger selbstbewusst. Von Beginn an lief die Offensive auf Hochtouren. Der TuS 08 setzte sich früh ab. Nach den ersten zehn Minuten führte der Favorit schon deutlich (32:19). Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich die Defensive nochmals verbessert. Der TuS 08 ließ nur vier Düsseldorfer Punkte zu, weshalb es mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine ging.