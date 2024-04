Rheinbergs Kapitän beendet Spielerkarriere Tommy Schrader verabschiedet sich mit Heimsieg

Natürlich war der 40-jährige Basketballer nach dem finalen Oberliga-Spiel des TuS 08 Rheinberg emotional angefasst. Mit dem 78:67 (39:38)-Erfolg endete nicht nur eine grandiose Meister-Saison, sondern auch die Karriere von Kapitän Thomas Schrader. In der neuen, gut besuchten Großraumsporthalle musste er zahlreiche Hände schütteln und das ein oder andere Mal schlucken. „Tommy konnte so gerade noch seine Tränen zurückhalten“, sagte Thorsten Watzek, der noch nicht weiß, ob er Rheinberg in der 2. Regionalliga als Trainer erhalten bleibt. Die Entscheidung soll Mitte Mai fallen. Schrader wurde gebührend verabschiedet, eben so, wie’s sich für einen feinen Sportsmann gehört. Er bleibt dem Verein als Basketball-Abteilungsleiter und Jugendtrainer erhalten.