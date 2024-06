TuS 08-Basketballer bekommen neuen Trainer Rheinbergs Meistercoach Thorsten Watzek muss gehen

Die Gespräche mit Watzeks Nachfolger seien weit fortgeschritten. Spätestens in der letzten Juni-Woche soll feststehen, welcher Trainer die Rheinberger Mannschaft in der kommenden Saison zum Klassenerhalt führen soll. Drei Spieler werden nicht mehr dem Kader angehören. Neben Schrader, der die Karriere beendete, scheiden auch Marius Wönnmann sowie Jan Terhorst aus. Beide spielen womöglich in der „Zweiten“ weiter. Bis zu drei neue Korbjäger könnten dazukommen. Ausschau gehalten wird nach einem Center, Aufbauspieler sowie Allrounder, so Schrader.