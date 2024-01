Basketball-Oberliga Rheinbergs Korbjäger sind heiß aufs Spitzenspiel

Von einer Vorentscheidung möchte Thorsten Watzek, der Trainer der Gäste, nicht sprechen: „Dafür ist diese Liga unberechenbar. Den Tabellendritten, Alte Freude Düsseldorf, muss man im Auge behalten.“ Der Verfolger hat bei einem Spiel weniger 14 Zähler auf dem Konto. Die Rheinberger werden von etliche Anhängern in die Landeshauptstadt begleitet. „Wir haben schon gehört, dass wir uns wie bei den Heimspielen auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans verlassen können“, so Watzek, der ungern an das Aufeinandertreffen mit Maccabi in der Hinrunde denkt. Dieses Duell ging mit 62:65 verloren. „Das Spiel lief eigentlich ziemlich lange optimal. Doch in der Schlussphase haben wir nachgelassen.“ Fünf Minuten vor dem Ende lag Rheinberg noch mit neun Punkten in Führung.