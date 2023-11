Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg klettert auf Tabellenrang zwei

Von Beginn an entwickelte sich in der Landeshauptstadt ein Duell auf Augenhöhe, in dem der Gast den besseren Start erwischte. Bis zum Viertelende fanden die Düsseldorfer gegen ersatzgeschwächte Rheinberger jedoch besser in die Partie und gingen mit 16:15 in Führung. Gleich vier Spieler standen Trainer Thorsten Watzek nicht zur Verfügung, jedoch war Thomas Achtermeier nach Krankheit wieder zurück im Kader. Im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs legten die Alten Freunde nach und stellten die Rheinberger immer wieder vor Probleme, so dass der TuS 08 mit einem Fünf-Punkte-Rückstand in die Pause ging.