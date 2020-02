Basketball-Bezirkisliga : Rheinberg liegt weiter auf Aufstiegskurs

Der TuS 08 setzte gegen das Schlusslicht die Siegesserie fort. Dinslaken wurden mit 72:34 bezwungen.

Mit einem beruhigenden 24:8-Polster ging’s ins zweite Viertel. Gerade Dominik Fuß sowie Marius Wönnmann brachten sich durch gute Laufwege in Position und konnten ihre Chancen oft verwerten. Die Defensive stand sowohl in der Mann-Mann- als auch Zonenverteidigung gut. Im dritten Durchgang sollte der Fokus auf die Schnellangriffe liegen. „Doch die Gäste hatten sich gut auf uns eingestellt, so dass wir nicht das Fastbreakspiel aufs Parkett bringen konnten“, so die Trainerin. Erst eine erneute Umstellung im vierten Viertel brachte den TuS 08 wieder in Schwung. Das Spiel des Favoriten wurden ansehnlicher. Joe Stieffenhofer aus der eigenen Jugend gab sein Heimspiel-Debüt.