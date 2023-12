Auswärtssieg in der Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg festigt Tabellenrang zwei

Im dritten Durchgang besann sich der Tabellenzweite wieder auf seine Stärken. Jeder Spieler erfüllte seine Rolle und trug so zum Gesamterfolg bei. Der TuS 08 behielt fortan einen kühlen Kopf, entschied die letzten beiden Viertel für sich und ließ am positiven Ausgang der Partie keine Zweifel aufkommen. Am Ende war’s ein ungefährdeter Auswärtserfolg. Am kommenden Samstag kommt’s um 20 Uhr in heimischer Halle am Sportpark zum letzten Spiel des Jahres gegen den Achten TVJ Königshardt. Punkte: Achtermeier (19), Gebhardt (17), Özkandemir (11), Gaschin (7), Schrader, Hussmann (je 6), Haffmann (5), Herold (4), Makhlouka (2).