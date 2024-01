Auswärtssieg im Oberliga-Topspiel Rheinbergers Basketballer erklimmen Tabellenspitze

Angefeuert von der eigenen Anhängerschaft unter den rund 200 Zuschauern war das Spiel bis in die Schlussminuten ausgeglichen. „Die Stimmung war grandios. Gefühlt waren 100 Rheinberger Fans in der Halle. Sie haben das Duell zu einem Heimspiel für uns gemacht“, meinte Watzek. Eine Minute vor Schluss stand’s dann 69:69. „Diese Nervenschlacht haben wir schlussendlich für uns entschieden, weil wir kaum noch etwas zu ließen und selbst sicher an der Freiwurflinie agierten“, sagte Kapitän Thomas Schrader. Den letzten Rheinberger Punkt zum 73:69 steuerte der 2,05 Meter große Center Senol Özkandemir von der Freiwurflinie bei. Als dann Düsseldorf durch einen Dreier nochmals herankam, nahm Watzek eine Auszeit. Da waren noch vier Sekunden zu spielen. Der zehnte Saisonsieg war dem neuen Tabellenführer nicht mehr zu nehmen. Die Rheinberger sind dem Aufstieg in die 2. Regionalliga mit einem Kraftakt einen großen Schritt nähergekommen.