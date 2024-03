Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel Rheinbergs Basketballer schütteln einen Verfolger ab

Nach starkem Beginn der Rheinberger, die im ersten Viertel zwischenzeitlich mit elf Punkten führten, kam der Tabellendritte bis zum zweiten Viertel auf drei Punkte heran (25:22). In den zweiten zehn Minuten spielten die Hausherren konzentrierter in der Defensive und konnten den Vorsprung bis zur Halbzeitpfiff auf 13 Zähler ausbauen. Vor allem Thomas Achtermeier und Mark Gebhardt waren in dieser Phase mit ihren Würfen erfolgreich.