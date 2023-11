Kantersieg in der Basketball-Oberliga Hussmann erwischt Sahnetag und führt Rheinberg zum Heimerfolg

Die Hausherren legten sofort stark los. Sie wollten deutlich machen, dass es in dieser Partie nur einen Sieger geben kann. Nach den ersten zehn Minuten führte Rheinberg mit 21:14 und konnte den Vorsprung bis zu Halbzeitpause weiter ausbauen. Vor allem Christopher Hussmann, der einen Sahnetag erwischte und kaum den Korb verfehlte, ließ das Schlusslicht verzweifeln. Auch Allrounder Firas Haffmann zeigte eine starke Partie und machte die Breite des TuS 08-Kaders deutlich. In der ersten Halbzeit hatte er bereits 18 Punkte auf dem Konto. Nach der Pause ging‘s ähnlich weiter. Die Teamdefensive stand sicher, das Watzek-Team kam immer wieder zu einfachen Fastbreak-Punkten. Am Ende stand vor einer gut gefüllten Zuschauertribüne ein nie gefährdeter Heimsieg zu Buche. „Jetzt heißt es, in dieser Woche gut zu trainieren, um für das schwere Auswärtsspiel am Samstag beim Tabellenzweiten gewappnet zu sein“, sagte Kapitän Thomas Schrader. Die Partie am 11. November beginnt um 18 Uhr.