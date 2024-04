Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg kann Meistersekt kaltstellen

Rheinberg fing sehr gut an, lag schnell mit 13:4 vorne. Doch dann schlichen sich Fehler ein, Bayer ging mit 19:15 in Führung. Mit einem Dreier brachte Schrader sein Team kurz vor der Viertelpause zurück in die Spur. Im zweiten Durchgang trat der Tabellenführer souveräner auf. In der 27. Minute hatte der TuS 08 einen 20-Punkte-Vorsprung herausgespielt. Im vierten Viertel erlaubte sich der Aufstiegsanwärter noch eine kleine Schwächephase. Uerdingen gelangen beim Stand von 79:56 zehn Punkte in Folge. Doch danach schaltete Rheinberg wieder einen Gang hoch. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg bis zum Aufstieg. Punkte: Gebhardt (32), Herold (13), Husmann (10), Achtermeier (9), Schrader (8), Özkandemir (5), Stammen (4), Terhorst (3), Gaschin (2).