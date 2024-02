Niederlage in Düsseldorf Rheinberger Basketballer müssen einen Dämpfer hinnehmen

Die Partie fand zudem unter bedrückenden Umständen statt. Denn nachdem in der Vorwoche bereits der 17-jährige Volodymyr Yermakov vom Ligakonkurrenten ART Giants Düsseldorf bei einer Messerattacke in Oberhausen ums Leben gekommen war, erlag am Dienstag auch sein Teamkamerad und Freund Artem Kozachenko im Krankenhaus seinen Verletzungen.