Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg peilt Wiedergutmachung an

Den verheißungsvollen Auftakt mit dem klaren Erfolg bei den Südwest Baskets Wuppertal II konnten die Oberliga-Basketballer des TuS 08 Rheinberg am vergangenen Wochenende erst einmal nicht bestätigen. Denn das Heimspiel gegen Maccabi Düsseldorf ging knapp verloren (wir berichteten). Nun will die Mannschaft von Coach Thorsten Watzek vor der vierwöchigen Herbstferienpause aber wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Am heutigen Samstagabend ist der TuS 08 ab 18 Uhr bei der Zweitvertretung des Zweitbundesligisten ART Giants Düsseldorf zu Gast – und rechnet sich in der Landeshauptstadt durchaus Chancen auf einen Sieg aus.