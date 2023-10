Basketball-Oberliga Bittere Auswärtspleite für Rheinbergs Korbjäger

In einer intensiven Partie kam der Tabellenfünfte schwer rein und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Der Gegner zeigte sich überdurchschnittlich treffsicher und ging mit einem Vorsprung von zehn Punkten in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel konnten die Rheinberger den Abstand zwar immer wieder auf vier bis fünf Zähler verringern, allerdings nicht ausgleichen oder in Führung gehen. Mark Gebhardt und Thomas Achtermeier hielten den TuS 08 lange im Spiel. „Durch einige fragwürdige Pfiffe und unglückliche Situationen konnten wir leider nicht den entscheidenden Lauf starten“, sagte Kapitän Thomas Schrader. Center Senol Özkandemir musste aus persönlichen Gründen nach der ersten Hälfte aus Odenkirchen abreisen, sodass fortan eine wichtige Stütze fehlte. Und da die Gäste in der Verteidigung nicht so stark aufspielten wie in den vergangenen Wochen, stand das Team am Ende mit leeren Händen da. Schrader: „Es hat sich gezeigt, wie eng die Oberliga im oberen Drittel ist, und dass es dort bestimmt noch zu einigen Verschiebungen kommt.“ Am nächsten Samstag, 20 Uhr, geht‘s im Heimauftritt gegen Schlusslicht Adler Frintrop um Wiedergutmachung.