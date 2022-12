Nächste Pleite in der Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg tritt am Tabellenende auf der Stelle

Der Neuling kam super in die Begegnung und überzeugte mit tollem Offensiv-Basketball. Nach den ersten zehn Minuten führten die Gäste verdient mit 24:9. Bei den Oberhausenern lief nicht viel zusammen. Das änderte sich im zweiten Viertel. Königshardt konnte den Rückstand bis zur Halbzeit auf 13 Zähler minimieren. Nach dem Seitenwechsel spielte der Gastgeber wie ausgewechselt. Beinahe jeder Wurf fand den Weg in den Rheinberger Korb, was beim TuS 08 zu einem Bruch führte. Zwar hielt das Team um Kapitän Thomas Schrader im Schlussabschnitt, angeführt vom stark aufspielenden Marvin Merzbach, ordentlich dagegen, was am Ende gegen einen treffsicheren Gegner jedoch nicht reichte. Im letzten Heimspiel in 2022 am Samstag, 20.30 Uhr, geht’s gegen den Vierten TuS Maccabi Düsseldorf.