Traumstart in die Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg macht die 100 voll

Nach der Pause ließ Rheinberg nicht locker. Durch immer wiederkehrende Rotationen, die der breite Kader in dieser Saison hergibt, zeigte die Watzek-Truppe ohne Leistungsabfall in der Offensive, was in ihr steckt. Ein paar kleinere Unaufmerksamkeiten in der Defensive im weiteren Verlauf ließen die Wuppertaler etwas besser in die Begegnung kommen, am klaren Sieg der Rheinberger änderte das aber nichts. Am nächsten Samstag kommt es um 20 Uhr in eigener Halle gegen den Vorjahresdritten Maccabi Düsseldorf zur ersten echten Standortbestimmung.