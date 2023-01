Nächster Heimsieg in der Basketball-Oberliga Rheinbergs Herren demontieren das Schlusslicht

Der Sieg war den Rheinbergern nicht mehr zu nehmen, die heimischen Zuschauer, die das Team erneut lautstark unterstützten, konnten die letzten zehn Minuten genießen. Am kommenden Samstag wartet eine deutlich schwerere Aufgabe auf den TuS 08, der beim Tabellendritten in Mettmann antritt. Vor einer einmonatigen Pause gastiert nach dieser Partie am 4. Februar noch Spitzenreiter SW Essen II in Rheinberg. Punkte: Herold (26), Hussmann, Wönnmann (je 14), Fuss (9), Schrader (7), Dilukila (5), Gelen, Golland (je 3), Gaschin (2).