Basketball-Landesliga : TuS 08 Rheinberg stolpert erstmals in der Landesliga

Rheinberg Der Spritzenreiter musste sich beim Altenessener TV in der Verlängerung geschlagen geben. Es war die erste Saison-Pleite für die Rheinberger Herren, die ohne die Leistungsträger Nils Rohrbach und Thomas Achtermeier antraten.

Anfangs kamen die Rheinberger schwer rein ins sechste Saisonspiel, sodass sich die starken Hausherren früh einen Zwölf-Punkte-Vorsprung herausspielten. Nach einigen Umstellungen konnte der TuS 08 jedoch zur Halbzeitpause das Ergebnis auf 28:29 verkürzen und so selbstbewusst in den zweiten Abschnitt gehen. Zurück auf dem Feld wechselte die Führung stetig. Ohne die zwei Leistungsträger Nils Rohrbach und Thomas Achtermeier fiel‘s dem Tabellenersten jedoch schwer, dem gut aufgelegten Gegner davonzuziehen. Am Ende der regulären Spielzeit rettete sich Rheinberg in die Verlängerung.