Aus den Verbänden : Basketball-Festival für „Minis“ in Xanten

Xanten Am 12. Januar können Kinder miteinander spielen. Ausrichter in der Kreis Niederrhein.

Eine ganz besondere Basketball-Aktion findet am Sonntag, 12. Januar, in Xanten statt. Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis sieben Jahren (Altersgruppe U8) spielen vereinsübergreifend miteinander. Alle Kinder aus dem Basketball-Kreis Niederrhein sowie angrenzenden Kreisen werden in Abhängigkeit der Körpergröße in Teams aufgeteilt. Auch Schulen und Schul-AGs sind angesprochen. Um den physiologischen Eigenschaften der Teilnehmer aus den Kindergärten, der 1. und 2. Klasse gerecht zu werden, wird mit einem altersgerechten Ball gespielt. Das Ergebnis steht völlig im Hintergrund.