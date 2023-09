Basketball-Vereine bereiten sich vor Die Basis hofft auf den Boom

Awater Die Hallensituation in Xanten ist extrem angespannt. Im Hinblick auf Saisonplanung und Vorbereitung müssen wir jetzt schon schauen, wie wir die Kapazitäten, die uns im Moment bleiben, überhaupt nutzen können. Die Landwehrhalle ist eigentlich unsere Spielhalle – und die wurde uns komplett aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen durch die Stadt gestrichen. Die Kleineren können im Moment in der Turnhalle an der Grundschule in Lüttingen spielen. Aber die Großen und unsere Damen sind auf die Kooperation mit den Handballern des TuS Xanten angewiesen. Das funktioniert durchaus, ist aber auch aufwändig. Kapazitätsprobleme sind da, wir würden es jedoch lösen können – so wie wir auch in der Corona-Pandemie einige Herausforderungen bewältigt haben. Allerdings würden wir bestimmt kein Kind ablehnen und wegschicken, wenn es bei uns mitmachen möchte.