Basketball : Drei Spiele in sieben Tagen für Rheinbergs Basketballer

Der TuS 08 Rheinberg (gelb) ist heute Abend gegen Wesel gefordert. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Am heutigen Samstag sowie am kommenden Mittwoch und Freitag muss der Bezirksligist aufs Parkett. Die Gegner haben es jeweils in sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(pm) Auf die Bezirksliga-Basketballer des TuS 08 Rheinberg wartet in den nächsten Tagen ein wahres Mammutprogramm. Zunächst empfängt die Mannschaft von Trainerin Anika Illbruck-Schuurmann am heutigen Samstag den Tabellendritten Weseler TV (20 Uhr). Am Mittwoch, 3. April, ist der TuS dann beim Vierten Altenessener TV zu Gast. Zwei Tage später, Freitag, 5. April, geht es dann erneut in die Ruhrmetropole – zum Nachholspiel beim Fünften TuS 84/10 Essen.