Basketball : Möller verlässt Bonn – Sengutta bleibt bei BGL

Mark Sengutta bleibt der BG Lintfort treu. Für die Klosterstädter wird er auch in der kommenden Saison in der Regionalliga auflaufen. Foto: Alexander Voskresinkyi

Xanten Die beiden Xantener Basketballer haben Planungssicherheit für die neue Saison. Alexander Möller geht nach Düsseldorf in die 3. Liga, Mark Sengutta läuft weiterhin für die BG Lintfort in der Regionalliga auf.

Alexander Möller und Mark Sengutta, die beiden ehemaligen Jugendspieler der Xanten Romans, haben Planungssicherheit für die kommende Basketball-Saison. Während der 21-jährige Möller den Bundesligisten Telekom Baskets Bonn verlässt und künftig für die ART Giants Düsseldorf in der Pro B (3. Liga) die Schuhe schnüren wird, läuft der gleichaltrige Mark Sengutta weiterhin für den Regionalligisten BG Kamp-Lintfort auf.

Achteinhalb Jahre hatte Möller dem Programm der Bonner und des Kooperationspartners Dragons Rhöndorf angehört. 2011 entschloss sich der 2,08 Meter große Center, von den Romans in die U14 der Dragons und damit an das angeschlossene Basketball-Internat Schloss Hagerhof zu wechseln. Er zählte schnell zu den Leistungsträgern, spielte für das Team Bonn/Rhöndorf in der U16- und U19-Bundesliga und gehörte zum Kader der U16- und U18-Nationalmannschaft.

Seine ersten Schritte im Herrenbereich unternahm er für die Bonner Zweitvertretung in der 1. Regionalliga. Ausgestattet mit einer Doppellizenz trat er ab 2017 dann zudem für die Dragons Rhöndorf in der Pro B an, kam für Bonn aber gleichzeitig zu einigen Einsätzen in der Bundesliga sowie in der Champions League.

Das Magenta-Trikot wird Alexander Möller in Zukunft nicht mehr tragen. Nach mehr als acht Jahren im Programm der Telekom Baskets Bonn wechselt er nach Düsseldorf. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Mit den Dragons stieg er in der vergangenen Saison in die 1. Regionalliga ab – doch Möller bleibt der Pro B erhalten. Denn sein neuer Verein, ART Giants Düsseldorf, konnte sich den Regionalliga-Titel und damit den Aufstieg in die 3. Liga sichern. Möllers neuer Coach Jonas Jönke lobt: „Alex ist ein junger Spieler, der aber schon sehr viel Erfahrung mitbringt. Gerade unter den Körben wird er uns noch mehr Stabilität geben.“ Und auch Möller freut sich auf die neue Herausforderung: „Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison gezeigt, was es bedeutet, gemeinsam als Team erfolgreich zu sein. In Düsseldorf möchte ich mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln.“

Derweil muss sich Mark Sengutta auf kein neues Umfeld einstellen. Er wird weiterhin für den Regionalligisten BG Lintfort an den Start gehen – und vor allem darauf hoffen, regelmäßiger zum Einsatz kommen zu können. Denn Großteile der vergangenen Saison verpasste der pfeilschnelle Flügelspieler aufgrund vieler kleinerer, aber dennoch langwieriger Verletzungen.