Saisonstart in der Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg schielt nach oben

Rheinberg · Die personell verstärkten Basketballer des TuS 08 gehen selbstbewusst in die neue Saison, die am Samstag in Wuppertal beginnt. Der Oberliga-Kader ist breiter aufgestellt als in der vergangenen Spielzeit, als Rheinberg lange in der Abstiegszone festhing. Der Kader ist mit erfahrenen Zugängen breiter aufgestellt.

07.09.2023, 09:58 Uhr

Trainer Thorsten Watzek (hinten) mit dem Rheinberger Oberliga-Kader der Saison der 2023/24. Florian Gaschin, Slim Makhlouka und Nedim Ramic fehlen. Foto: Michael Ertelt

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg