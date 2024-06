Als Balljungen beim Spiel auf Schalke dabei Zwei Brüder aus Xanten bei der EM auf Augenhöhe mit Ronaldo

Die Europameisterschaft ist in vollem Gang, und viele Fußballfans wären allzu gerne in den Stadien als Zuschauer dabei. Bereits 24 Stunden nach dem Start der ersten Verkaufsphase waren mehr als 7,8 Millionen Ticketanfragen für die insgesamt 1,2 Millionen Eintrittskarten eingegangen. Am Ende brauchte es schon großes Losglück, um zu den Auserwählten zu gehören. Die Schalke-Fans Max und Jakob Terhorst aus Birten haben eine viel bessere Möglichkeit gefunden: Sie sind beim Spiel Portugal gegen Georgien am Mittwoch in Gelsenkirchen nicht nur im Stadion, sondern halten sich direkt am Spielfeldrand auf. Als Balljungen stehen sie mit den Stars wie Khvicha Kvaratskhelia oder Christiano Ronaldo gegenüber. Auge in Auge mit den Top-Stars also.