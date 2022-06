Fußball-Kreisliga B : Labbecker B-Liga-Kader nimmt Form an

Die Labbecker Mannschaft spielt auch in der neuen Saison in der B-Liga – allerdings mit einem neuen Trainer. Foto: FuPa/Holger König

Sonsbeck Neun Zugänge stehen bisher fest, die zum B-Liga-Kader der DJK Labbeck/Uedemerbruch dazustoßen. Thomas Vtic, der neue Coach, sucht noch nach weiteren Verstärkungen.

Die sportliche Vita von Elie Komavo kann sich durchaus sehen lassen. Der Mittelstürmer hat in der Jugend beim Fußballnachwuchs von Viktoria Köln und Bayer Leverkusen sowie später in der Landesliga für Union Mülheim gespielt. In der nächsten Saison gehört Komavo dem Kader des B-Ligisten DJK Labbeck/Uedemerbruch an. Thomas Vtic, der neue Trainer, bringt den 29-Jährigen vom Weseler SV mit. Der DJK-Kader nimmt Form an.