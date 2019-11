Jugendfußball : Budberger B-Jugend fährt den nächsten Sieg ein

Kreis Beim OSC Rheinhausen gelingt ein 1:3-Erfolg. Derweil geht die C-Jugend des TuS Xanten auf eigenem Platz deutlich baden.

(dni) In den Jugendligen standen am Wochenende einige Partien an. Die B-Jugendlichen aus Alpen und Budberg siegen, die C-Jugend des TuS Xanten geht gegen Kapellen derweil unter.